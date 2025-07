L' hotel Garibaldi affidato alla società di Giorgio Cristiano | Non è il nipote di Brusca rischi per la sua incolumità

“Giorgio Cristiano non ha mai avuto alcun rapporto con Brusca, che non ha mai nemmeno conosciuto o incontrato; suo malgrado, sussisteva in passato un formale rapporto di affinitĂ , scaturente dal matrimonio tra Brusca e la sorella del padre, separati da oltre un decennio e successivamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nel 2021, il Tribunale di Palermo ha affidato la gestione di un bene confiscato alla mafia alla Cribea Srl, un'azienda fondata nel 2018 da Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca. Si tratta dell'Hotel Garibaldi, una struttura situata in una delle piazze più sug

La commissione parlamentare antimafia è pronta ad accendere un faro sulla vicenda di Giorgio Cristiano, il nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, assegnatario di un albergo a Palermo, sequestrato alla mafia nel 2020

"Giorgio Cristiano non ha mai avuto rapporti con Brusca", presentate querele per diffamazione - "Giorgio Cristiano è oggetto di una diffamatoria campagna mediatica che lo ha indicato quale "nipote" del noto collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e ne ha suggestivamente insinuato il possibile ...

Palermo, l'hotel gestito dal nipote di Brusca, parla il legale: «Il mio cliente non ha mai avuto rapporti col boss» - «Giorgio Cristiano è oggetto di una diffamatoria campagna mediatica che lo ha indicato quale 'nipotè del noto collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e ne ha suggestivamente insinuato il possibile ...