L’ex premier britannico Rishi Sunak torna a lavorare per Goldman Sachs

L’8 luglio Goldman Sachs Group ha annunciato ufficialmente il ritorno nei suoi uffici di Rishi Sunak, che esattamente un anno fa concludeva la sua esperienza biennale da primo ministro del Regno Unito. Messaggio di bentornato. Goldman Sachs, che ha sede a New York, è una delle piĂą grandi banche d’affari del mondo. Opera soprattutto coi cosiddetti investitori istituzionali, dalle multinazionali agli stessi governi nazionali. Il suo presidente nonchĂ© amministratore delegato David Solomon ha pubblicato un messaggio di “bentornato” per Sunak e ne ha svelato la nuova mansione, quella di Senior Advisor. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - L’ex premier britannico Rishi Sunak torna a lavorare per Goldman Sachs

Lo capite come funziona? O vi devo fare un disegnino? Goldman Sachs ha nominato l'ex premier britannico Rishi Sunak come consulente senior. Destra e sinistra, laburisti e conservatori sono solo due facce della stessa medaglia. Marco Rizzo - DSP Democr Vai su Facebook

"Il sistema finanziario controlla i governi". Ma sicuramente è Giovanni un complottista. Mai visto in Italia il "viavai" da alte cariche di governo a Goldmano Sacsi o Morgano Stanlyo e viceversa. Vero? Vero Vai su X

