L’ex ambasciatore Usa Freeman | L’Italia riconosca la Palestina L’Europa? Vuoto di leadership

“Se l’Italia crede nell’autodeterminazione per gli ebrei europei (israeliani), dovrebbe logicamente sostenere anche l’autodeterminazione per i palestinesi”. A dichiararlo in un’intervista esclusiva a InsideOver  è il diplomatico statunitense Chas W. Freeman, giĂ vicesegretario alla Difesa per gli Affari di sicurezza internazionale dal 1993 al 1994 ed ex ambasciatore degli Stati Uniti in Arabia Saudita durante le operazioni  Desert Shield  e Desert Storm. Freeman è noto in ambito diplomatico per essere stato vice segretario di Stato per gli Affari africani durante la storica mediazione statunitense per l’indipendenza della Namibia dal Sud Africa e del ritiro delle truppe cubane dall’Angola. 🔗 Leggi su It.insideover.com

