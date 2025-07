L' estate nera della montagna | ancora un morto in quota

Ancora un morto sulle montagne del Trentino, la quindicesima vittima da giugno. A perdere la vita nel primo pomeriggio di giovedì 31 luglio è stato un escursionista straniero di 30 anni.Fatale per l’uomo la caduta per oltre 200 metri da Cima Sat, nel territorio comunale di Riva del Garda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Tragico incidente sulle Alpi francesi: rovinosa caduta mentre scia, è morto l'istruttore Davide Mazzina che d'estate viveva a Sestriere - In un terribile incidente sciistico avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 15 maggio 2025, è morto Davide Mazzina, 31enne istruttore conosciuto soprattutto a Sestriere, dove d'estate si occupava, con la fidanzata, della gestione del rifugio alpino Raggio di Sole.

Morto nell’incidente, quanto dolore per la scomparsa di Samuel Bottarelli. La passione per il calcio, i progetti dell’estate - La Spezia, 26 maggio 2025 – La motocicletta acquistata da poco e quel rombo che lo ha sempre affascinato fin da bambino.

L'estate in cui Hikaru è morto, uno dei manga più letti (e più spaventosi) dell'anno scorso arriva su Netflix - Netflix ha confermato che un adattamento anime del manga horror pluripremiato di Mokumokuren, L'estate in cui Hikaru è morto, debutterà come parte della programmazione estiva 2025.

? L'estate nera della montagna in Trentino: ancora un morto in quota; Alto Adige, muore dopo un’escursione nei sentieri di Laives: la vittima è Armando Paissan, 87 anni. Era originario di Trento; ?? Doppia tragedia sul Resegone: due escursionisti perdono la vita nello stesso giorno.

Estate nera in montagna, quattro morti in due mesi - Tra escursioni, sport all'aria aperta e una frequentazione in costante aumento, cresce anche il numero di emerge ... Scrive ecodibergamo.it

L'estate "nera" della montagna trentina: 10 vittime da inizio stagione - La guida: "Tra le cause scarsa preparazione e attrezzatura inadeguata. Segnala rainews.it