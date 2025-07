L' esercizio fisico migliora davvero la salute mentale? Sì ma dipende da 3 fattori

Sì, si può trasformare l'attività fisica in un antidepressivo naturale. Ma il movimento c'entra fino a un certo punto.

Corri, pensa, sorridi: il superpotere nascosto dell’esercizio fisico (che il cervello adora) - L’esercizio fisico è noto per i suoi benefici sul corpo, ma il suo impatto sulla salute mentale è altrettanto significativo? Decisamente sì.

Perché l’esercizio fisico tiene lontana la depressione - D a una meta–analisi di 33 studi che hanno coinvolto 96.173 persone adulte, è emerso che raggiungere l’obiettivo di 5mila passi giornalieri si associa a una riduzione dei sintomi della depressione e che arrivare a 7mila o più al giorno abbassa il rischio di incorrervi del 33 per cento.

Perché l’esercizio fisico aiuta a dormire bene - Non riuscite a dormire bene durante la notte? L'ideale per voi è praticare attività fisica regolarmente: ecco quali sono gli effetti sulla salute di corpo e mente.

