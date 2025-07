L’erosione galoppa Allarme dei Paladini

"L’erosione galoppa" è il grido d’allarme di Orietta Colacicco Presidente dei Paladini Apuoversiliesi che da 26 anni si batte contro l’erosione sulla costa apuoversiliese. "Se sul versante apuano in questi giorni sono sparite addirittura tre file di ombrelloni – racconta – non si può dire che le cose vadano bene a Cinquale, dove ci sono buche profonde che si alternano a secche, e a Forte dei Marmi, dove gli scalini sia esterni che interni rendono disagevole entrare e molto difficile uscire dal mare, specie per bimbi ed anziani, che costituiscono il target di quel turismo familiare che ha fatto crescere Forte ed ora si sta snaturando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

