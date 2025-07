L’eroismo della Poesia Vignola prepara il festival | Un atto di resistenza

"Nel mondo di oggi, così rapido e rumoroso, la poesia deve essere considerata un atto di resistenza, un gesto di umanità ". È con queste parole che Carmen Vandelli, presidente Fondazione di Vignola, ha lanciato la ventunesima edizione del Poesia Festival. La rassegna, che verrà inaugurata il 26 agosto e si concluderà il 5 ottobre, proporrà numerosi eventi distribuiti in tredici comuni del modenese. Rispetto all’anno scorso, hanno aderito all’iniziativa due comuni in più, Fiorano Modenese e Maranello. L’obiettivo del Festival, come spiega Vandelli, è "dare vita a uno spazio aperto dove la voce dei poeti potrà risuonare forte e chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’eroismo della Poesia. Vignola prepara il festival: "Un atto di resistenza"

