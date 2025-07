e Nicola Palma Il ministero dell’Interno accelera sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo, che dal 1995 occupa abusivamente un immobile della famiglia Cabassi in via Watteau. A una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia che ieri l’ha incontrato a Roma, il numero uno del Viminale Matteo Piantedosi ha assicurato "massima attenzione al tema" e anticipato che "sono pronti interventi concreti" per riconsegnare la struttura alla societĂ L’Orologio, legittima proprietaria degli spazi dell’ex cartiera dove da trent’anni si trova il centro sociale. Lo sgombero è ormai difficilmente rinviabile per un motivo ben preciso: la vittoria in Tribunale dei Cabassi costata al Ministero dell’Interno un bonifico da tre milioni di euro proprio per il mancato sfratto del centro sociale abusivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leonka, il Viminale accelera: "Va ripristinata la legalità "