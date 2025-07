Leoni Inter i nerazzurri si ritirano dalla corsa | prezzo troppo alto cosa filtra sulla difesa

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Tra i tanti nomi seguiti dall’ Inter in questa fase di mercato, uno in particolare sta facendo discutere per motivi più legati alle valutazioni economiche che alle qualità tecniche: Giovanni Leoni, giovane difensore centrale del Parma, era stato seguito con attenzione dagli uomini mercato nerazzurri come possibile profilo futuribile per la retroguardia. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo nome è ormai da considerare fuori dalla lista dei potenziali obiettivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, i nerazzurri si ritirano dalla corsa: prezzo troppo alto, cosa filtra sulla difesa

In questa notizia si parla di: inter - leoni - nerazzurri - ritirano

Leoni-Inter, l’annuncio in diretta che spiazza: tutta la verità - Giovanni Leoni-Inter, l’annuncio in diretta spiazza. Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha rotto gli indugi sul nome di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 di proprietà del Parma, accendendo i riflettori su un possibile futuro nerazzurro.

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto - È un calciomercato in cui la Juventus vuole essere protagonista, regalando a Tudor quei rinforzi necessari per permettergli di guidare una squadra competitiva per la vittoria del campionato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha deciso: tutta l'attenzione è su Ademola Lookman Accantonata, momentaneamente, la pista che porta a Leoni. I nerazzurri sono pronti a ritoccare l'offerta da 40 milioni per l'attaccante dell'Atalanta, ritenuto il profilo

CdS - Da lunedì nuovo assalto dell'#Inter a #Lookman, poi tutto su #Leoni. Via libera di #Oaktree ad alzare l'offerta all'#Atalanta a 45 mln. Leoni si è promesso, ma il #Parma non fa sconti e chiede 30 milioni. GdS - L'#Inter rinuncia a #Leoni e fa all in per #Look

Calciomercato Inter, le possibili cessioni per arrivare a Leoni; Inter-Lookman, Marotta: 'Chiusura a breve oppure...'; Inter, cambia la strategia per Leoni: i nerazzurri pronti a fare all in per il centrale.

L'Inter si sfila per Leoni? La posizione della Juventus, differenze e similitudini con i nerazzurri - Giovanni Leoni è uno dei giocatori più chiacchierati nel mercato italiano e non è un mistero che le big di Serie A sono interessate al difensore del Parma. Secondo ilbianconero.com

Doppio colpo dell’Inter: “La priorità è chiara, così arriva Leoni” - it, è intervenuto Adriano Ancona a commentare la conferenza stampa di Cristian Chivu e Beppe Marotta. Da calciomercato.it