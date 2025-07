Lei è in coma da 24 i familiari | L' Asl rifiuta l' assistenza

Una nuova denuncia di "violenza istituzionale" arriva da Angelo Schiavone e dal figlio Andrea Francesco, tutori legali di Ginevra Fargnoli, in coma da 24 anni.Secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, l’Asl Napoli 1 avrebbe ignorato una richiesta urgente e documentata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: coma - familiari - rifiuta - assistenza

Neonato in coma a Napoli, indagini serrate: sequestrata la casa di Villammare, interrogati i familiari - VILLAMMARE, 10 GIUGNO 2025 – Procedono senza sosta le indagini della Procura di LAGONEGRO (Potenza) sulla vicenda del piccolo Pietro, il neonato di nove mesi attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di NAPOLI.

Rifiuto o resistenza al contatto? Le parole contano.Quando un bambino rifiuta il contatto con un genitore, non sempre parliamo di un genitore che impedisce al figlio di vedere l’altro. E ridurre tutto a questo concetto è una scorciatoia pericolosa. Esiste un cont Vai su Facebook

Lei è in coma da 24, i familiari: L'Asl rifiuta l'assistenza; Assistenza genitori anziani, ecco quando puoi chiedere un rimborso ai tuoi fratelli per le cure prestate: la Cassazione; Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità , come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI.

Lei è in coma da 24, i familiari: "L'Asl rifiuta l'assistenza" - Una nuova denuncia di "violenza istituzionale" arriva da Angelo Schiavone e dal figlio Andrea Francesco, tutori legali di Ginevra Fargnoli, in coma da 24 anni. Come scrive napolitoday.it