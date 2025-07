Lega pronta all' accordo per il governo del Veneto l' ipotesi | il presidente e un assessore

VENETO - Il presidente della Regione del Veneto e un assessore. Se va bene, ma proprio di lusso, due assessori. Senza lista Zaia, perché gli alleati da quest?orecchio non ci. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lega pronta all'accordo per il governo del Veneto, l'ipotesi: il presidente e un assessore

In questa notizia si parla di: presidente - veneto - assessore - lega

Luca Zaia: "Candidato presidente del Veneto dovrebbe essere della Lega" - "Non è una lesa maestà chiedere che il candidato presidente del Veneto sia della Lega, dopodiché non compete a me questo: saranno il nostro segretario regionale Stefani e il segretario nazionale Salvini che parteciperanno ai tavoli delle trattative e troveranno una soluzione".

Scomparsa Pavin, il cordoglio e il ricordo della Presidente di Confindustria Veneto Est - La Presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, esprime il suo cordoglio e ricorda l’imprenditore di Cittadella, Giancarlo Pavin.

Apertura di FdI sul terzo mandato: il presidente del Veneto commenta - E' innegabile che ci sia stata un'apertura considerando che Donzelli dice che non ci sono preclusioni né per i tempi né per i ragionamenti sullo sblocco dei mandati.

L’orgoglio della Lega del Veneto: i suoi Sindaci e gli amministratori! A SABATO! ? Vai su Facebook

Lega pronta all'accordo per il governo del Veneto, l'ipotesi: il presidente e un assessore; Regionali in Veneto, l'assessore leghista rompe il fronte sulla Lista Zaia: «Sono contrario, svuota il nostro partito»; CASTELFRANCO VENETO | LISTA ZAIA FUORI DAL CENTRODESTRA? IL PRESIDENTE ‘AVVERTE’ I LEADER.

Lega pronta all'accordo per il governo del Veneto, l'offerta: «A noi il presidente e un assessore» - Senza lista Zaia, perché gli alleati da quest’orecchio non ... Riporta ilgazzettino.it

Lega in bilico: strappare o cedere? «Rischiamo di scomparire» - e l’ha ripetuto anche ieri all’inaugurazione della nuova terapia intensiva all’ospedale di Dolo ... Secondo ilgazzettino.it