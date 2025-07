Lega araba svolta epocale Hamas consegni le armi

"Hamas deve arrendersi è, in sintesi, la presa di posizione, nero su bianco, dei Paesi arabi, dell'Italia e dell'Unione europea che hanno firmato un documento proposto da Francia e Arabia Saudita. Non solo: per la prima volta la Lega araba condanna, senza se e senza ma, l'attacco stragista del 7 ottobre. Il lungo documento contiene anche la condanna di Israele per l'uccisione di civili, la fame a Gaza, le violenze dei coloni e punta alla chimera dei due popoli e due stati. Per questo Israele ha attaccato la "dichiarazione di New York" e gli Stati Uniti hanno snobbato la conferenza per una "soluzione pacifica della questione palestinese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lega araba, svolta epocale. "Hamas consegni le armi"

Ucraina, drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia: 9 morti e 4 feriti. “Cinico crimine di guerra”. Putin invita la Lega Araba a Mosca - Roma, 17 maggio 2025 – Attacco russo contro un minibus di civili diretto da Bilopillia a Sumy: 9 morti e 4 feriti.

Il 15 ottobre vertice Russia-Lega araba - Vladimir Putin ha annunciato di aver invitato a Mosca i leader della Lega araba per il 15 ottobre. Si tratterà del primo vertice congiunto tra la Federazione russa e i […] The post Il 15 ottobre vertice Russia-Lega araba first appeared on il manifesto.

La Lega araba all’Onu: «Hamas si disarmi». E Witkoff vola in Israele - Si lavora alla soluzione diplomatica del conflitto. Le Nazioni Unite riscoprono il ruolo di camera di compensazione che avevano cominciato a perdere dai tempi dell’attacco americano all’Iraq

