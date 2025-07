Leanne | guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

Leanne, la nuova serie di Netflix, prende il titolo dalla sua protagonista, Leanne Morgan, ma vanta anche un cast di comici di talento che la affiancano in questa sua prima sitcom. La serie è stata realizzata da Chuck Lorre, co-autore di The Big Bang Theory, ed è un’altra versione di una sitcom moderna. Leanne è infatti già stata paragonata a Reba e ad altre sitcom che prendono il nome dai loro protagonisti, come Seinfeld e Roseanne. Poiché segue il personaggio titolare che si appoggia alla sua famiglia dopo aver scoperto che suo marito l’ha tradita, la sitcom di Netflix ha diversi altri comici che prestano il loro talento allo show. 🔗 Leggi su Cinefilos.it