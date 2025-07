Le Vibrazioni in concerto all' Outlet di Barberino

Grande successo di pubblico per la nuova area concerti di Barberino Outlet che venerdì 1° luglio vedrĂ sul palco LE VIBRAZIONI. A seguire poi venerdì 8 agosto è la volta degli Eiffel 65 e il 15 agosto spazio alla comicitĂ con ZELIG e i suoi artisti: Baz, Dado, Gene Gnocchi, Sergio Sgrilli e Dario. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: vibrazioni - outlet - barberino - concerto

