"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 31 luglio 2025  Ariete Luna si mette in opposizione al segno, rende nervosa la donna Ariete che troverà ogni pretesto per discutere con marito, amante. L'uomo Ariete è invece gratificato da Marte vigoroso, istinto di virilità , di lotta, di conquista. Noi vogliamo sottolineare di quest'uomo la sua nobiltà e bontà d'animo, insomma abbiamo a che fare con un burbero generoso, lo tengano presente le donne. Sin dalla prima mattina, Venere in Cancro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 31 luglio