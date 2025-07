Le protesi mammarie non sono la scelta giusta per le tutte le pazienti Esiste la ricostruzione autologa

Negli ultimi decenni, l’uso delle protesi mammarie per la ricostruzione del seno dopo la mastectomia si è diffuso moltissimo. Le protesi mammarie nell’immaginario comune, sembrano essere una soluzione rapida, poco invasiva e soprattutto definitiva. La verità è che, nonostante la loro popolaritĂ , la ricostruzione con protesi non è sempre la scelta giusta per tutte le pazienti. Ogni donna portatrice di protesi mammarie, deve essere ben consapevole che con il passare del tempo, la protesi può portare a diversi problemi: può indurirsi, spostarsi, diventare visibile e palpabile sotto la pelle o causare dolore e infiammazione, o semplicemente dare la sensazione di un seno non “proprio” omogeneo ed armonico con il resto del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le protesi mammarie non sono la scelta giusta per le tutte le pazienti. Esiste la ricostruzione autologa

