Le pressioni politiche all' Asp Messina | archiviazione per Razza e Calderone

Adesso è definitiva l’archiviazione per gli ultimi quattro indagati dell’inchiesta sui presunti scambi di “favori” all’Azienda sanitaria provinciale di Messina. La gip Monia De Francesco ha infatti accolto la richiesta formulata nei mesi scorsi dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalla sostituta Roberta La Speme, che si erano occupate delle indagini, ed ha emesso un decreto di archiviazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le "pressioni" politiche all'Asp Messina: archiviazione per Razza e Calderone

