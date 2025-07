Le nuove sanzioni di Trump non spaventano il Cremlino | Solite sparate

In Ucraina la macchina della propaganda spinge per Zaluzhny L'IdentitĂ .

Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo - L?appuntamento è per quattro, come nelle vere partite a poker. Ma resta il dubbio su chi si presenterà davvero.

Siria, regalo di Trump al governo jihadista: stop alle sanzioni - Si festeggia in Siria per l’annuncio di Donald Trump da Riad, in Arabia Saudita, sulla fine delle sanzioni al paese medio orientale “Ordinerò la cessazione delle sanzioni contro la Siria per darle una possibilità di grandezza”, ha detto il presidente americano tra gli applausi della platea di leader aziendali globali e membri della famiglia reale.

Trump annuncia lo stop alle sanzioni e in Siria si festeggia - Milano, 14 mag. (askanews) - Si festeggia in Siria, con clacson e cori da stadio, per l'annuncio di Donald Trump da Riad, in Arabia Saudita, sulla fine delle sanzioni al paese medio orientale.

Le nuove sanzioni di Trump non spaventano il Cremlino: “Solite sparate”; Guerra in Ucraina: Trump avverte Putin, «sta giocando con il fuoco»; In Ucraina la tregua fa paura.

Trump prepara le sanzioni alla Russia. Il Cremlino: 'Siamo immuni' - Le forze armate russe continuano a bersagliare l'Ucraina, immuni a quasi quotidiani ultimatum della Casa Bianca. Scrive ansa.it

Ucraina, sanzioni Usa alla Russia? La reazione del Cremlino - Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass ... Secondo informazione.it