Kyiv. Ieri sera, di fronte al teatro Ivan Franko, a due passi da piazza Maidan, si sono ritrovati circa millecinquecento manifestanti. Le proteste per ripristinare l’indipendenza delle agenzie anti-corruzione non sono finite. I prossimi passi legislativi saranno decisivi per il futuro del paese. La giornata di mercoledì è trascorsa senza troppi allarmi della contraerea, ma un temporale estivo ha quasi allagato alcune delle strade principali della capitale ucraina. Il taxi che mi porta alla Kyiv School of Economics, dove insegno per una settimana un corso di teoria dei giochi, dribbla pozzanghere giganti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le nuove proteste in Ucraina e i bombardamenti di Putin su Kyiv