Le merci partono senza sapere che dazi pagheremo dice il ceo di Mutti

Le mani sono state strette. L'accordo sui dazi al quindici per cento è stato annunciato. Ma il testo del deal tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è ancora tutto da scrivere. Non c'è una lista di prodotti con le relative percentuali accanto, né si sa quali saranno le esenzioni. I negoziati vanno avanti e le imprese italiane vivono in una sorta di limbo che dura ormai dal famoso Liberation Day di aprile. «Le nostre merci verso gli Stati Uniti continuano a partire, ma non io so mai alla fine quale dazio sarà applicato sui nostri prodotti», dice Francesco Mutti, amministratore delegato dell'omonima azienda di conserve, che negli Stati Uniti rappresenta la prima marca italiana di pomodoro.

