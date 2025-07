Le Lady di ricotta

Ma la Meloni non era sovranista, l’Italia prima di tutto, Europa scansati? Non doveva essere la nostra Lady di Ferro? A giudicare dalla penosa sottomissione all’Ue, alla Nato e ora a Trump sui dazi, la chiamerei piuttosto la Lady di Ricotta. Miriam Giusti via email Gentile lettrice, moltissimi lettori de La Notizia la pensano come lei. Ma credo che sui dazi sia concorde la maggior parte degli italiani a prescindere dal giornale e dall’orientamento politico. Financo Gentiloni, che è sempre cauto come una tartaruga marina, è sbottato: “C’è poco da festeggiare. le merci europee avranno una supertassa senza precedenti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it