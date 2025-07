Le Google Pixel Buds 2a escono allo scoperto | eccole in un render stampa ufficiale

Anche le Google Pixel Buds 2a escono allo scoperto, mostrandosi in una delle colorazioni grazie a un render stampa "ufficiale". L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Le Google Pixel Buds 2a escono allo scoperto: eccole in un render stampa “ufficiale”

