Le foto di Ruggeri ai grandi musicisti e i video di Cotto | tutto in mostra

Le foto dei Rolling Stones, dei Ramones e degpo ACDC in mostra a Senigallia. Da oggi, al Palazzetto Baviera, sarà visitabile " Pictures You ", mostra fotografica interattiva progettata di Henry Ruggeri e Rebel House, in collaborazione con Chiara Buratti. La mostra, patrocinata dal Comune di Senigallia, è composta da fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici del mondo della musica, come i gruppi già citati, i Pearl Jam, i Foo Fighters e tanti altri. Grazie alla tecnologia fornita da un'apposita app, inquadrando ogni fotografia, sul telefono dei visitatori appariranno, in realtà aumentata, i contributi video che erano stati realizzati appositamente da Massimo Cotto, tra le voci più amate di Virgin Radio e protagonista della storia del giornalismo musicale.

