Le Cronache di Narnia dopo tanti ritardi le riprese stanno per prendere il via | ecco quando e dove

È imminente la produzione della nuova versione cinematografica de Le Cronache di Narnia, diretta dalla regista di Barbie Greta Gerwig. Dopo i molteplici rinvii della produzione, le riprese de Le Cronache di Narnia, con il primo film dal titolo Narnia: Il Nipote del Mago, dovrebbero iniziare a breve. ScreenDaily aveva indicato nel periodo autunnale il momento adatto per avviare la produzione, smentendo le parole di Amy Pascal che aveva indicato luglio come mese del primo ciak. L'imminente inizio delle riprese de Le Cronache di Narnia Negli ultimi giorni sono emersi sulla stampa nuovi dettagli, in particolare sull'inizio dei lavori della crew sul set nelle ultime settimane mentre alcune riprese esterne sono state già fissate a Londra, proprio dal mese di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

