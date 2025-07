Le Court continua la favola in giallo Tutto iniziò con un curriculum mandato via mail…

Sesta tappa ad Ambert, nel Massiccio Centrale: la ciclista dell’isola di Mauritius è terza e aumenta il vantaggio in classifica, ora 26” su Ferrand Prevot. Ha indossato la sua terza maglia gialla. Fuga vincente della francese Squiban, da domani le montagne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Court, continua la favola in giallo. Tutto iniziò con un curriculum mandato via mail…

