Le chat del ricatto a Raoul Bova | Facciamo uscire tutto La replica dell’attore | Sono single da due anni

Emergono nuovi dettagli e nuovi messaggi sulla vicenda che vede coinvolto Raoul Bova, il quale sarebbe stato ricattato per evitare che i suoi audio con Martina Ceretti venissero diffusi, come poi è successo, da Fabrizio Corona. Tra l’11 e il 12 luglio l’attore riceve una serie di messaggi da un misterioso utente anonimo che utilizza una sim spagnola. “Questa è pesante cavolo, anche con audio che conferma tutto. Nelle mani di Fabrizio diventa una puntata di Falsissimo. Questo te lo giuro, sono giĂ in contatto con lui” scrive il ricattatore. Bova, però, non cede e replica: “Io non sono piĂą in una relazione da tempo, quindi non è una cosa che crea un disastro”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le chat del ricatto a Raoul Bova: “Facciamo uscire tutto”. La replica dell’attore: “Sono single da due anni”

