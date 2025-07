Un’adozione, quella del Piano Strutturale avvenuta in Consiglio Comunale, non senza confronti tra i partiti di opposizioni e i consiglieri di maggioranza. Una critica, quella posta da Dario Rossi del Pd (nella foto), diretta al metodo attuato nel corso dei lavori, con poca partecipazione e comunicazione, "in cui la commissione urbanistica, strumento dove il consigliere può ricevere informazioni e porle all’attenzione di chi rappresenta, è invece stata convocata una sola volta, e una settimana prima dell’adozione", ha detto Rossi, dichiarando il proprio voto di astensione, seguito da Stefano Manfredi, della lista civica Sandro Bonaceto Sindaco, lamentando la mancanza di condivisione, tra consiglieri e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lavoro fatto con poca comunicazione"