Lavoratori in nero al mercato Chiuso banco di frutta e verdura

Il Nucleo presidio quartieri della polizia locale di Monza ha effettuato un intervento congiunto con i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro al mercato di San Rocco, nell’ambito delle attivitĂ di controllo sul rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza urbana. Durante il blitz, gli agenti monzesi hanno ispezionato un banco ortofrutticolo dove erano presenti quattro lavoratori. Di questi, tre sono risultati impiegati “in nero”, privi di regolare contratto di lavoro, mentre uno è stato identificato come cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. A quest’ultimo è stato notificato un provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoratori in nero al mercato. Chiuso banco di frutta e verdura

