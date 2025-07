Hanno riempito la città con cartelli di divieto di sosta per la pulizia delle strade, con tanto di rischio multa e rimozione auto, ma poi la pulizia non è stata eseguita. In questi giorni gli addetti non si sono visti". Edoardo Trezzi (foto), consigliere della Lega, ancora una volta punta il dito contro il servizio di igiene urbana. Segnala che i mezzi non sono passati da via Parini e punta il dito contro l’amministrazione: "Non interviene nonostante io abbia più volte segnalato il problema. I cittadini meritano servizi reali. Chiedo l’applicazione di sanzioni ove necessario. Le stanno facendo tanti altri comuni, noi no perché è una azienda nostra del gruppo Aeb?". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavaggio strade. La scontro non si placa