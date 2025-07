Modena, 31 luglio agosto 2025 – “Eh si’, è la mia vecchia Ritmo! Dove debbo firmare?.”. Per fortuna di noi italiani, nonchĂ© emiliani e modenesi, Vasco Rossi è un simbolo della miglior cultura nazionalpopolare. Con le sue canzoni e piĂą ancora con le sue intuizioni, il rocker di Zocca ha dato un senso alle emozioni collettive. Per questo, forse, il Blasco si è vagamente intenerito, l’altro giorno, di fronte al. libretto di circolazione che certifica l’esistenza in vita dell’automobile che trovò spazio in un suo brano epocale. Colpa d’Alfredo. 1980. Il pezzo che cita Modena Park, il lampo che esplode nella notte dei nostri tormenti interiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’autografo di Vasco sul libretto della Ritmo