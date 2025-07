L' auto rubata a Lecco scovata dalla Polizia Locale a Gatteo il giovane ringrazia gli agenti

L'auto rubata a Lecco, in Lombardia, è stata recuperata grazie alla Municipale di Gatteo ed è tornata al proprietario. Una pattuglia della Polizia locale di Gatteo, durante un posto di controllo in viale Giulio Cesare, ha notato un veicolo sospetto, una Volkswagen Touareg di colore scuro, ferma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

