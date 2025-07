L’auto blu come un taxi e i fondi al cerchio magico | ecco tutte le accuse a Galvagno

Sessanta viaggi con l'auto di servizio trasformata in una navetta in favore di amiche e amici, familiari, imprenditori e colleghi di partito, tra i quali l’ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza (non indagato). Ma non è tutto. La Procura di Palermo sarebbe convinta che centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici siano stati erogati a imprenditori ritenuti «vicini» in cambio di consulenze,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’auto blu come un taxi e i fondi al cerchio magico: ecco tutte le accuse a Galvagno

In questa notizia si parla di: auto - fondi - taxi - cerchio

Roma – Cocaina nascosta nei doppi fondi dell’auto: due arresti al Quarticciolo - I “Falchi” della Squadra Mobile sequestrano sette chili di droga. Fondi segreti azionabili con una calamita CRONACA DI ROMA – DROGA.

Vandalismi su auto in sosta, ecco fondi del Comune per i danni: come fare richiesta - Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – Il Comune di Reggio  segue l’esempio di Bologna e stanzia un fondo per risarcire i residenti colpiti dai vandalismi sulle auto in sosta in spazi e parcheggi pubblici, fenomeno che nell’ultimo anno è diventato una vera e propria piaga soprattutto in centro città .

Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi - Dopo mesi dalla fine del Grande Fratello, le Zeudiners lanciano una nuova iniziativa per la loro beniamina: l'obiettivo è comprarle un'auto da sogno.

L’auto blu come un taxi e i fondi al cerchio magico: ecco tutte le accuse a Galvagno.

L’auto blu come un taxi e i fondi al cerchio magico: ecco tutte le accuse a Galvagno - Avviso di conclusione delle indagini: la procura di Palermo scopre le carte dell'inchiesta per corruzione e peculato. Scrive gazzettadelsud.it

Prende taxi senza conducente ma l’auto gira in cerchio senza fermarsi ... - Poi la voce afferma che stavano cercando di accostare l'auto e due schermi nell'auto dicevano che stava "temporaneamente mettendo in pausa" la corsa e "trovando un posto" per accostare. Riporta fanpage.it