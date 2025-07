Laurea, master e perfezionamento. Un campus da 4mila persone di fianco all’ospedale San Gerardo.

La sede del dipartimento di Medicina e Chirurgia, frequentato da circa 4mila persone tra studenti e specializzandi, è il campus biomedico di Monza, collocato a fianco della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza, sede di attivitĂ assistenziale e di ricerca di alto livello. Il campus è costituito da edifici dedicati alla didattica, laboratori di ricerca, una biblioteca di medicina, aule didattiche e di esercitazioni, aule informatiche, spazi di studio e di ritrovo per gli studenti. L’offerta formativa è articolata in 7 corsi di laurea triennale, 2 corsi di laurea magistrale e 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di cui uno in lingua inglese (Medicine and surgery), 37 scuole di specializzazione e numerosi master e corsi di perfezionamento post-lauream. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

