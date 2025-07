Laura Dahlmeier la campionessa divenuta alpinista | il tragico incidente tra le vette del Pakistan

La morte di Laura sul Laila Peak ha scosso il mondo dello sport e della montagna: un destino crudele per una donna che aveva scelto di vivere libera, sempre in salita. L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Laura Dahlmeier, la campionessa divenuta alpinista: il tragico incidente tra le vette del Pakistan

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - campionessa - divenuta

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

Quando ho iniziato a guardare il biathlon c’era una giovane tedesca che danzava sulla neve. Quell’atleta in poco tempo è diventata una campionessa, sino a dominare la disciplina. Laura #Dahlmeier rimarrà sempre nei nostri cuori; così come il suo spirito tra l Vai su X

Morta Laura Dahlmeier: dopo ore di ricerche trovata senza vita la campionessa olimpica, la tragedia a 5.700 metri Era stata travolta da una frana: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso Vai su Facebook

Laura Dahlmeier, la campionessa divenuta alpinista: il tragico incidente tra le vette del Pakistan; Pakistan, l'ex campionessa di biathlon Laura Dahlmeier morta in incidente sul Laila Peak; Laura Dahlmeier è morta: la campionessa di biathlon era stata travolta da una frana. Aveva 31 anni.

Laura Dahlmeier, morta a 31 anni la due volte campionessa olimpica: è stata travolta da una frana in Pakistan durante un'arrampicata - La due volte campionessa olimpica Laura Dahlmeier è morta in un incidente di arrampicata all'età di 31 anni sui monti del Karakorum in Pakistan. Lo riporta msn.com

Morta Laura Dahlmeier, campionessa olimpionica di Biathlon - La doppia campionessa olimpica di biathlon (2 ori e 1 bronzo a PyeongChamg 2018) Laura Dahlmeier è "morta" in seguito a un incidente in alta quota in Pakistan, ha annunciato mercoledì l'agenzia che ne ... Da ansa.it