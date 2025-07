Laura Dahlmeier chi era la campionessa olimpionica Le ultime volontà | Se succede lasciatemi lì

Il mondo dello sport è ancora sconvolto dalla scomparsa di Laura Dahlmeier, leggenda di biathlon, morta durante una spedizione sul Karakorum in Pakistan. L'incidente, causato da una frana, è avvenuto a mezzogiorno di lunedì a 5700 metri. La campionessa olimpica, si trovava nella regione con degli amici dalla fine di giugno e aveva scalato con successo la Grande Torre di Trango l’8 luglio. Il Laila era il secondo obiettivo previsto. Per suo volere il suo corpo, avvistato dai soccorritori sorvolando la zona in elicottero non verrà recuperato: "Era volontà espressa e scritta di Laura che in un caso come questo nessuno rischiasse la vita per salvarla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Laura Dahlmeier, chi era la campionessa olimpionica. Le ultime volontà: "Se succede lasciatemi lì"

Morta Laura Dahlmeier, campionessa olimpionica di Biathlon. Travolta da una frana in Pakistan. Aveva 31 anni, per sette volte anche campionessa del mondo

Morta Laura Dahlmeier, campionessa olimpionica di Biathlon. Travolta da una frana in Pakistan. Aveva 31 anni, per sette volte anche campionessa del mondo

