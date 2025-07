L' Atletico Madrid punta a Raspadori | il Napoli chiede almeno 30 milioni

Napoli, 31 luglio 2025 – L'Atletico Madrid ci prova per Raspadori. I colchoneros sono interessati all'attaccante, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti: per acquistare il giocatore, infatti, serviranno almeno 30 milioni. Dal suo arrivo a Napoli, nell'estate del 2022, Raspadori ha messo a segno 18 gol e 10 assist in 109 partite totali ed è sempre stato un giocatore sul quale tutti gli allenatori del Napoli hanno potuto contare. L'Atletico Madrid è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e l'ex Sassuolo è il profilo preferito, data anche la sua duttilitĂ . Raspadori, infatti, sa agire sia come punta centrale che come seconda punta, ma all'occorrenza anche sull'esterno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L'Atletico Madrid punta a Raspadori: il Napoli chiede almeno 30 milioni

In questa notizia si parla di: napoli - atletico - madrid - raspadori

Napoli, per Raspadori l'Atletico Madrid ha pronta un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus - I Colchoneros hanno pronta un'offerta da presentare al Napoli per l'attaccante italiano da 25 milioni di euro più 5 di bonus. Lo riporta sport.sky.it

Atletico Madrid, pronti 30 milioni per Raspadori: la richiesta del Napoli - Il Napoli ha fatto il prezzo per Raspadori: 35 milioni, complessivi di bonus, con la parte fissa intorno ai 30. calciomercato.com scrive