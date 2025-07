L’Atletico Madrid con una offerta importante piomba su Raspadori

L'attaccante partenopeo tentato dall'offerta spagnola. Per Giacomo Raspadori arrivano sirene spagnole. L'Atletico Madrid di mister Simeone infatti ha bussato alla porta del club azzurro con .

Napoli, l'Atletico Madrid su Raspadori: pronta la prima offerta; L'Atletico Madrid su Raspadori, pronta offerta da 25 milioni al Napoli: gli azzurri ne vogliono almeno 35, i dettagli; L'Atletico Madrid piomba su un giocatore del Napoli: interessamento per Raspadori.

