L’atletica senza impianti a Milano | Impossibili anche le gare provinciali

Milano, 31 luglio 2025 –  Cinque sono gli impianti di atletica di cui è dotata Milano, ma nessuno è a norma o omologato. Paragonando la situazione con il resto d’Europa, si dovrebbe gridare al miracolo sportivo guardando i giovani milanesi che, in questa metĂ di stagione, hanno brillato. Nel capoluogo lombardo ci sono 46 societĂ affiliate alla Fidal, con circa 7.199 tesserati, di cui oltre la metĂ under 18 anni e giĂ in Nazionale. Basti pensare a Kelly Ann Doualla Edimo del Cus Pro Patria Milano che lavora a San Donato, al milanese dell’alto Matteo Sioli spesso costretto ad emigrare a Bergamo o alla triplista Erika Saraceni che si allena su una pista danneggiata al XXV Aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

