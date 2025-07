L’ateneo del verde urbano | Piante scelte con perizia E addio alle isole di calore

Comune e Dipartimento di Scienze della terra e dell’Ambiente dell’UniversitĂ uniti nella valorizzazione del territorio. Sottoscritto ieri a Palazzo Mezzabarba un accordo di collaborazione per lo sviluppo di progetti congiunti a vocazione ecologica. L’intesa nasce da una collaborazione giĂ attiva, partita nei mesi scorsi per scegliere le specie arboree da mettere a dimora in cittĂ in modo da abbattere le isole di calore e in primavera per il progetto sfalci ridotti. "L’accordo ci permette di entrare nel tessuto cittadino – spiega l’assessore pavese all’Ambiente Lorenzo Goppa – e di lavorare insieme costruendo un rapporto sempre piĂą stretto, che si è giĂ concretizzato in molte azioni condivise, come la scelta delle piantumazioni in coerenza con le specificitĂ ambientali del nostro territorio, fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Ticino e dalla sua straordinaria biodiversitĂ . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ateneo del verde urbano: "Piante scelte con perizia. E addio alle isole di calore"

In questa notizia si parla di: calore - isole - ateneo - verde

I milanesi manifestano contro le isole di calore: “Basta, in Bovisa servono più alberi” - MILANO – La lotta “alle isole di calore” si è trasformata in una manifestazione pacifica che ha radunato un centinaio di abitanti del comitato cittadino BovisAttiva giovedì sera in via Andreoli.

Isole di calore a Napoli, studio del Cnr: “Fenomeno meno marcato, ma la situazione non migliora” - Lo studio del progetto Mirificus dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr in collaborazione con l’Ispra ha analizzato le isole di calore nei 20 capoluoghi italiani.

Caldo da bollino rosso? Ecco le 5 zone più fresche di Milano (le anti-isole di calore) - Il capoluogo soffre estati sempre più calde e afose, ma alcune “oasi” restano vivibili grazie al verde urbano e a strategie di raffrescamento naturale

L’ateneo del verde urbano: Piante scelte con perizia. E addio alle isole di calore; Sassari: Piazza Università diventa uno spazio verde; Al via il progetto di mitigazione climatica e forestazione urbana a Firenze Nova.

“Le isole di calore stanno aumentando” - Il docente Unibz Pernigotto: "Non servono solo piante ma anche materiali riflettenti". Secondo salto.bz

Isole di calore, ancora molto da fare - Come numerose altre città, anche il capoluogo altoatesino soffre sempre di più il caldo, che si accentua in piazze e strade. Segnala salto.bz