Gasperini può finalmente sorridere: per la sua Roma arriva l’assist dalla Spagna, è una doppia vittoria per l’allenatore (Ansa Foto) – SerieAnews “ Mancano giocatori, faccio la conta da maggio ”. Non si può certo dire che Gian Piero Gasperini sia un tecnico diplomatico oppure aziendalista. Il nativo di Grugliasco, nei nove anni all’Atalanta, è stato quasi “viziato” dalla dirigenza. Uno status che si è guadagnato sul campo, sia per quanto riguarda i risultati che per lo sviluppo dei calciatori cresciuti nel vivaio e poi rivenduti a peso d’oro. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - L’assist perfetto per Gasperini arriva dalla Spagna: due piccioni con una fava