Via libera da Mfe a un nuovo aumento di capitale dopo il rilancio dell'offerta sul broadcaster tedesco Prosieben. L'assemblea straordinaria degli azionisti di Mfe-Mediaforeurope ha infatti deliberato di aumentare l'ammontare del capitale sociale autorizzato della società mediante modifica dello statuto sociale. Come già indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Mfe all'assemblea, l'aumento in questione riguarda le sole azioni ordinarie di categoria 'A' della società e comporta l'innalzamento del capitale sociale autorizzato complessivo di Mfe a 191.676.622,14 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'assemblea Mfe approva nuovo aumento capitale per opa Prosieben

