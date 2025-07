L’asse che Trump finge di non vedere nella guerra in Ucraina è frutto di un suo insuccesso

Ieri il presidente americano Donald Trump se l'è presa con il governo indiano per non aver raggiunto un accordo commerciale con l'America, e nel farlo ha annunciato ulteriori "punizioni" cont.

L'asse che Trump finge di non vedere nella guerra in Ucraina è frutto di un suo insuccesso - Il presidente americano minaccia l'India, colpevole di acquistare petrolio dalla Russia, ma evita di occuparsi della Corea del nord, che grazie alla guerra di Putin ha cambiato volto. Da ilfoglio.it

