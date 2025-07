L’Ascoli lascia Cascia ritiro finito Preparazione per Sant’Egidio

L'Ascoli torna a casa. Nella giornata di ieri i bianconeri allenati da Francesco Tomei hanno concluso il ritiro di Cascia e sono rientrati in città dove proseguiranno la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti programmati. Dopo 17 giorni di allenamenti nella nota località umbra così i bianconeri hanno lasciato le strutture del centro sportivo Magrelli Active per riprendere a sudare al Picchio Village già a partire da oggi, quando il gruppo sarà chiamato a scendere in campo con una sessione pomeridiana prevista alle 17.30. Domani si continuerà con una doppia seduta che vedrà la squadra impegnata a partire dalle 9.

