L' appello per la memoria della Lebole

Riceviamo e pubblichiamo l'appello dell'imprenditrice Rossella Peruzzi affinchĂ© venga preservata la memoria della Lebole.Ho saputo che il signor Bertelli ha acquistato l’area dell’ex Lebole, ad Arezzo. Quella non è una semplice zona industriale: è un luogo che ha fatto la storia della nostra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: lebole - appello - memoria - storia

Appello a Patrizio Bertelli dalle ex operaie: Nella nuova area Lebole lasci un segno della nostra storia; Appello a Bertelli dalle leboline. Ricordiamo questa storia di lavoro ed emancipazione; “Caro dottor Bertelli, in quei capannoni c’è la nostra vita”.

Appello a Patrizio Bertelli dalle ex operaie: "Nella nuova area Lebole lasci un segno della nostra storia" - “Gentilissimo dottor Bertelli, siamo un gruppo di ex operaie della Lebole e abbiamo letto con piacere la sua decisione di acquisire l’area di via Ferraris e di porre quindi fine al suo degrado”. Si legge su corrierediarezzo.it

Ex operaie Lebole, lettera a Bertelli: “Conservi la storia della fabbrica” - Chiedono che nel progetto di rigerazione sia prevista un’area che mantenga viva la memoria di ciò ... Secondo msn.com