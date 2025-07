L' appello di Zelensky | Il mondo agisca per un cambio di regime in Russia

Dopo il massiccio attacco russo della notte su Kiev, costato la vita a otto persone e con 43 feriti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello alla comunitĂ internazionale: spingere la Russia verso un "cambio di regime". Solo così, sostiene, sarĂ possibile fermare il leader. 🔗 Leggi su Today.it

Papa Leone XIV: un appello per i giornalisti perseguitati e un incontro telefonico con Zelensky - Nel cuore del Vaticano, nell’Aula Paolo VI gremita di giornalisti provenienti da tutto il mondo, Papa Leone XIV ha rivolto un messaggio forte e chiaro in difesa della libertà di stampa.

Il giorno di papa Leone. L’appello al dialogo: «Prevalgono fake news di pochi prepotenti» |?Zelensky e Vance attesi a San Pietro - La cerimonia d’insediamento: dare parola ai poveri. Sabato l'incontro con Zuppi: «C'è bisogno di giustizia e domanda di paternità e maternità »

Leone XIV: «Io scelto senza merito, con timore e tremore». Appello per Gaza. Prima della messa ha visto Zelensky | L'omelia  - La cerimonia di «intronizzazione» con cui Prevost si insedierà si svolgerà in San Pietro. Alle 9 il Papa farà il giro della Piazza in papamobile, poi la Messa di inizio pontificato

Mentre la Russia continua a intensificare gli attacchi a lungo raggio contro l'Ucraina, il presidente Zelensky torna a chiedere un incontro per i colloqui di pace

