L’apello dell’Avis | donare anche d’estate

L’Avis di Ascoli ringrazia i donatori e invita a donare anche durante l’estate. Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, guidato dalla presidente Maria Pia Mancini e composto dalla vice presidente Federica Piccinini, dal segretario Domenico Spinelli, dal tesoriere Leonardo Castelli, e dai consiglieri Vincenza Baiocchi, Giorgia Cicala, Roberta Cugnigni, Stefano Felice, Gabriella Filiaggi, Paola Mataldi, Matteo Pedicelli, Stefano Vitelli e Federico Taffora, desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i donatori che, anche in piena estate, non fanno mancare il loro prezioso contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’apello dell’Avis: donare anche d’estate

Sos donazioni di sangue: “In estate un netto calo”. L’Avis lancia l’appello - La Spezia, 8 luglio 2025 – Essere altruisti può salvare una vita. Lo sanno bene i soci Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) che con il loro impegno, offrono un supporto fondamentale al sistema trasfusionale del nostro paese, riconoscendo il valore della cura e della vita di numerosi pazienti bisognosi di sangue e di plasma.

Donazione sangue, l’appello di Avis Toscana: “Il bisogno non si ferma, soprattutto d’estate” - FIRENZE – “ Il bisogno di sangue e di plasma non si prende ferie. Anche in estate, le attività sanitarie non si fermano e le scorte devono essere sempre garantite.

Vincenzo Lattuchella torna alla guida dell'Avis Pescara: "È estate, donate sangue ora più che mai" - Vincenzo Lattuchella è di nuovo presidente dell’Avis Pescara. Un gradito ritorno quello del rieletto presidente, che nel ruolo era stato già in passato, e dunque una rinnovata fiducia da parte del confermato consiglio direttivo.

