L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre | Agli ebrei le colpe di Netanyahu

Milano, 31 luglio 2025 – Luciano Belli Paci, avvocato, componente dell’esecutivo nazionale di “Sinistra per Israele – Due popoli, due Stati”, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, definisce la situazione con una metafora. “Abbiamo visto l’inizio del distacco di quella che è diventata una valanga. Da tempo segnaliamo un problema che sta crescendo”. Il problema, o meglio l’ultimo episodio che ne dimostra l’esistenza, è il fatto avvenuto all’ autogrill di Lainate. Un ebreo francese, in compagnia del figlio piccolo, aggredito, insultato e malmenato al grido di “assassini”. Aggressione antisemita all'autogrill di Lainate: “Assassini”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre: “Agli ebrei le colpe di Netanyahu”

In questa notizia si parla di: visto - figlio - liliana - segre

La Vita Segreta Di Alvaro Vitali: Il Figlio Mai Visto E Un Addio Doloroso! - Dietro il sorriso di Pierino si nasconde una storia mai raccontata: scopri il lato nascosto di Alvaro Vitali che nessuno ti ha mai svelato… Cosa si nasconde dietro il sorriso di Pierino? Una vita fatta di risate in pubblico e silenzi profondi in privato.

Camollia, tragedia sfiorata. I genitori: “Hanno tentato di uccidere nostro figlio, se qualcuno ha visto parli” - Siena, 23 luglio 2025 – “Me lo disse subito il chirurgo, quando uscì dalla sala operatoria: ’Questo è stato un tentato omicidio ’”.

Perché i genitori che hanno visto morire il figlio per un tumore sono indagati: «Hanno ritardato la chemioterapia» - I due genitori indagati a Vicenza con l’accusa di omicidio volontario hanno ritardato l’inizio dei cicli di chemioterapia per il figlio di 13 anni.

L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre: “Agli ebrei le colpe di Netanyahu”; Liliana Segre non va al Memoriale della Shoah, il figlio: «Era stanca. Gli insulti? Una valanga impressionante, ma non si fa intimidire»; Ondata di insulti social per Liliana Segre. Il figlio, “mia madre non si farà intimidire”.

L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre: “Agli ebrei le colpe di Netanyahu” - Milano, l’avvocato Luciano Belli Paci: “Il Pd abbia il coraggio di distinguere. Secondo msn.com

Il figlio di Liliana Segre: “Sinistra contro Israele. Sto con Forza Italia e lavoro per la Pace” - Alberto Belli Paci, primogenito di Liliana Segre, in un'intervista a 'Il Giornale' in cui si definisce "un liberaldemocratico, che crede nel dialogo ed è impegnato a costruire ponti, tra nemici” ... Segnala quotidiano.net