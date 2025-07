L’annuncio di Tajani | Liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D’Attanasio

ROMA – “È stato liberato dopo essere stato assolto in Papua Nuova Guinea l’italiano Carlo D’Attanasio”. Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa all’unitĂ di crisi alla Farnesina. “Sono stato informato questa notte dal sottosegretario Giorgio Silli in missione nella regione e dall’ambasciatore Paolo Crudele che la Corte d’Appello della Papua Nuova Guinea ha assolto il connazionale Carlo D’Attanasio, disponendo la sua liberazione”, precisa Tajani. La Farnesina ha seguito con attenzione il caso del nostro connazionale – sottolinea il ministero – Era stato condannato in primo grado a una pena detentiva di diciannove anni per riciclaggio di denaro e attualmente è ricoverato in ospedale nella capitale Port Moresby per una grave patologia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Š Lopinionista.it - L’annuncio di Tajani: “Liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D’Attanasio”

Carlo D'Attanasio liberato, l'annuncio di Tajani: "Assolto in Papua Nuova Guinea". Ecco chi è il velista italiano - Il velista pescarese di 54 anni, detenuto dal 2020 in Papua Nuova Guinea con l’accusa di traffico internazionale di cocaina e riciclaggio di denaro, era stato condannato nel 2023 a diciannove anni di carcere

