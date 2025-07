L’amico continua a non ricordare Ma la Procura si aspetta risposte

GRUMELLO (Cremona) Rimane aperto il fronte delle indagini sulla morte di Danilo Fazio, il quarantenne di Codogno (Lodi) ritrovato privo di vita in una Seat Leon riemersa da una roggia nella campagna tra Grumello Cremonese e Regona di Pizzighettone. Dell’uomo si erano perse le tracce da sabato, dopo che il suo telefono aveva agganciato per l’ultima volta una cella a Grumello. Danilo Fazio era in compagnia di un amico di Caselle Landi, il proprietario trentacinquenne dell’auto, ricoverato al Maggiore di Cremona. Con ogni probabilitĂ la Seat si è schiantata nella roggia piena d’acqua. Sabato pomeriggio un automobilista in via Soresina si era imbattuto nel trentacinquenne in stato confusionale, con i segni di un incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’amico continua a non ricordare. Ma la Procura si aspetta risposte

