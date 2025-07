L’amichevole Monza linea verde sugli scudi Domanico-Ballabio | AlbinoLeffe ko

Prosegue senza intoppi il brillante precampionato del Monza. Gli uomini di Paolo Bianco battono anche un passivo AlbinoLeffe nella quarta amichevole stagionale. A Monzello finisce con un netto 2-0 nel segno della linea verde: in gol Domanico (2005) e Ballabio (2008). Il tecnico biancorosso conferma il 3-4-2-1 ma dà spazio a chi ha giocato meno, come Pizzignacco in porta, Ciurria sull’esterno e Ganvoula insieme a Caprari davanti. In difesa, oltre a Domanico, prima da titolare anche per il neo-acquisto Lucchesi. Accanto a loro il solito Izzo che, al netto delle voci di mercato, appare sempre più colonna portante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

